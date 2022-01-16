重點出擊｜從所願加程必合

上季曾有報道指出，郭能決意返回祖家發展，而且一早購置大屋，脱離香港馬圈並非因為個人成績欠佳；此外，新近也有霍利時主動交還練馬師牌照，隨後引申出一大堆理由。不知讀者對這些事件有何看法？依筆者來看，世間上有能者居之，那些在十萬八千里遠方來香港發展的騎練，大抵是留個下枱階給自己吧。回說今期心水，第六場「從所願」出自形勢嚴峻的高伯新馬房，此倉正處於青黃不接階段，暫時只得五場頭馬，其中「少爺仔」及「蟲草成名」各自兩捷，要爭取成績達標，相信要倚靠一些質新分子。父系出自香港瓶亞軍「紅杉木」的「從所願」，按理增程只會更合適，今季出賽三次都路程嫌短，早段亦明顯跟不上馬群，但最終都所負不算遠。尤其上仗增程跑千四，直路抄出大外疊衝刺，勢頭愈追愈勁，末段時間稍不及略超四班而沿途走位一步不蝕的「一舖縱橫」，說明本身狀態已漸漸到位，今次加程跑千六，有力替馬房建功。安西教練