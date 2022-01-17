方嘉柏沈集成起孖 潘頓田泰安梅開二度 莫雷拉反彈四W封王

■莫雷拉昨日四W，而沈廄「浪漫勇士」在其胯下四出四捷。

■潘頓昨日起孖，繼剛周三後又與呂健威合作贏馬。

■田泰安與沈集成昨日都梅開二度，包括合作勝出「浪漫組合」。

昨日舉行三泥七草混合賽事，莫雷拉憑方廄「雷霆戰駒」、羅廄「啱啱好」、蔡廄「醉眼光」和沈廄「浪漫勇士」四W兼成為騎師王；而方嘉柏與沈集成分別另贏「星運明爵」和「浪漫組合」齊齊起孖，恰巧兩駒都是由田泰安建功。其餘潘頓憑呂廄「金發盛世」和東廄「加州星球」梅開二度。剛周三食白果的莫雷拉，昨日先後勝出「雷霆戰駒」、「啱啱好」、「醉眼光」和「浪漫勇士」，強勢反彈並成為騎師王。其中「醉眼光」今仗升班兼初跑千六仍輕鬆取勝，練者蔡約翰認為：「『醉眼光』」今仗走勢依然稚嫩，但繼續以良好姿勢取勝，而且跑千六米表現更加出色，勝後其評分將增加，應該合資格參加兩周後的香港經典一哩賽，但我仍會先了解其賽後狀態，然後再作部署。」而羅富全憑「啱啱好」贏馬，與蔡約翰打成一比一，前者賽後說：「『啱啱好』上仗再次出戰沙田千二米，走來比較均速，我覺得是時候增程，加上其血統亦顯示可以跑更長路程，因此今場角逐千四米，剛好莫雷拉向我索騎，所以便把帥權交給他。在今日早段賽事，我馬房的『超音鼠』排二檔塞死致敗，『啱啱好』排四檔，賽前我自然也有點擔心，因此臨場對莫雷拉表示，一定要避免受困，當然雷神是冠軍級好手，發揮非常出色，順利爭取到頭馬。」至於沈集成「浪漫組合」，沈集成說：「『浪漫組合』上仗出戰谷草千八米，表現其實不差，只是因為留得太後，形勢不利。早前此駒曾勝出泥閘，反映泥地應該合發揮，因此今仗安排牠轉爭泥地，而賽前我與田泰安研究，估計步速將會偏快，有助牠後追爭勝，結果一如所料。」此外，潘頓繼剛周三為呂廄建功，昨日又為此倉的「金發盛世」贏馬，練者呂健威說：「『金發盛世』是香港國際拍賣會馬，服役初期在晨課已交出不錯走勢，只是比較稚嫩，上仗初出走勢不太規矩，仍可交出強勁走勢後追得第三名，吸收過經驗後，今場便順利開齋，本來牠排十二檔，賽前我都很擔心，因為牠始終經驗尚淺，幸好由冠軍級騎師潘頓壓陣，可以幫助馬兒發揮。『金發盛世』初期由波健士操開，上仗初出在馬雅胯下跑第三，賽後潘頓立即索騎，而他賽後報告此馬今仗贏得出色，將來應前景不錯，並指其母系可以應付千六米，但我暫時仍會部署牠主攻千二米。」另一方面，昨日「好好心得」和「蟲草老爺」都爆大冷開齋，前駒練者蘇保羅指出：「『好好心得』質素不差，只是來港前習慣跑左轉賽事，所以需要時間適應環境，但近期終於漸入佳境，今場此馬起步順利，加上步速正常，牠在前段跟得輕鬆，入直路便有餘力拒對手挑戰，而鞍上人何澤堯的發揮亦出色。」而「蟲草老爺」練者葉楚航說：「『蟲草老爺』上仗跑千二米走來較均速，加上只得約一千磅左右，估計跑較長途程會比較好，因此我安排牠跳程出戰千六米。此駒早前在從化訓練的時候，我的兒子Jason剛好在當地工作，曾向我匯報馬兒各方面均呈現理想面貌，一切都是正面的。今次賽前我研究了好久，預計大有機會出現慢步速，因此吩咐波健士盡量讓『蟲草老爺』採取前領戰略，而他依足策騎指示發揮，結果順利交出頭馬。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜