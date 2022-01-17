馬場浮世繪——方嘉柏無得入場照起孖

練馬師方嘉柏因為未打夠兩針疫苗，昨日繼續未能入場，一連兩日賽事都被逼缺席，但與剛周三賽事不同的是，其戰馬表現相對出色得多，方廄全日出馬只有四駒，但「雷霆戰駒」和「星運明爵」先後報捷，「鐘意寶」亦拼入季軍，證明練者遙控督師一樣有料到！馬場浮世繪