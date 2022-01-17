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馬場浮世繪——波健士今季首贏葉廄馬

2022-01-17 列印
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葉楚航馬房的「蟲草老爺」昨日首度增程千六米，結果立即交出好表現，於波健士胯下爆出三十二大冷W，而此場頭馬也是騎者季內第一次為葉廄建功，查之前這對騎練總共合作過三次，全部落第而回。
馬場浮世繪

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