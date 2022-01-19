頭號目標｜勁駒最佳Q膽 - 仲達

第四場四班一六五○米。上周三谷戰個人在《星島馬訊》的大題推介「焱焱元帥」，理由是相信牠在313場次表現大幅下滑，皆因當晚中距離賽事大利轉彎貼欄，而牠則蝕了二疊。有此推斷，除了參考當晚四場中距離賽事的三甲馬沿途走位之外，在313場次另有兩匹實力馬「怪獸奇兵」和「勁駒」同樣是轉彎二疊而演出同告失準，亦是指標。結果，上周「焱焱元師」雖然只能跑回一席季軍，但在直路搵位論盡之下，最後只一身位落後已發揮一絕的「開懷大少」，反映本身之前一仗之失並非因為拼後銳氣回落，那就更肯定是受轉彎走二疊所累了。今期輪到「勁駒」再上戰線，自然要重視。身處四班惡氣足論實力，「勁駒」上季兩次落四班都即勝，縱使兩次贏馬都不算輕鬆，但起碼具升降機級數。今季方面，「勁駒」在203場次三班此程雖然是賺了快步速，但末段追勢更勝「旋風飛影」，後駒其後落四班蝕三疊照贏；接戰在222場次則是在出彎前蝕位極嚴重之下才以三個多身位負於在三班連場有好演出的「天池怪俠」和「皇寶」，從此兩役所見，六歲馬今季並無退化。今次「勁駒」再戰首本的谷草一哩，重戴眼罩兼強配雷神，照理應無懼「忠誠駒」，可捧單W之餘，補一條搭後駒的單Q作保險便可。仲達