重點出擊｜威之星 渡江出冷 - 安西教練

上日「浪漫組合」轉戰泥地再添勝仗，連同近期贏馬的「超好日子」、「聰明導彈」及「旋風飛影」，這幾駒成為203強組四條煙，筆者會特別留意曾給予牠們威脅之馬，循此途徑尋寶。其中「旋風飛影」今晚捲土重來，勝後升班兼排外檔，誠是重大考驗，我寧願冷敲與牠同樣出自252場次的「威之星」。留意252場次早段步速偏快，前四名馬僅「包裝長勝」採取前置跑法，所以再出補中很合理，但賺形勢的「少爺仔」接戰再贏，以及「極速飛彈」、「拍馬難追」、「利害了」和「蝦餃燒賣」隨後都入前門，相信此賽又是另一強組。我認為今次最有資格挑戰「旋風飛影」之馬，應是該役走不利路段的「威之星」。該賽「威之星」沿途跟隨「紅旺」，直路曾與「旋風飛影」觸碰致收慢，際遇欠佳。賽後北上儲新鮮感，有利於縮程，同父系馬「騰龍超影」正是谷草千二專家，有力出冷。安西教練