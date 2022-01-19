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伊仁絮語——白鷺飛翔老馬拼盡

2022-01-19 列印
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第七場「時時好運」來港前曾贏千二米，蹄下敗將再出補中，可見其水準不差。此駒來港後兩戰均所負不遠，上仗轉入直路前一度落後領放馬逾十身位，但末段喜見追勢不俗。經兩場實戰後，復課進一步上力，今次排在黃金一檔，只要早段不落後太遠，有力出冷。
  第八場「白鷺飛翔」上仗跑千八後上擊敗「勝利波幅」及「紅褲之王」，表現復甦。事實上，此駒近兩季評分長處七十分以上，亦能多次跑近，所以今仗重返三班僅負一一六磅，照計仍有競爭力，八歲老馬必把握機會拼盡，可作冷膽。
Ian

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