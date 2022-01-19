B女靚馬——幸運旅程再下一城

第五場四班千二米。「幸運旅程」上仗跑同程贏馬開齋，佢一出閘就守到好位，沿途有遮擋一直留力，馬兒亦走勢順暢，雖然直路初被前面的「無可限量」阻一阻，但好彩能及時移出二疊望空，末段衝刺勢頭良好，最終贏出賽事。今場再吼谷草千二重臨，復課見佢狀態依然當弗，一於再追！今場配腳我揀「閃耀光芒」同「福喜多多」。第六場二班一哩。「電訊巴打」佢今季兩戰同程獲一冠一亞，除了證明路有專長，狀態亦勇不可當。尤其值得一提083場次，當時造超快步速放頭，居然能夠一氣呵成直放到底，並且大勝三個身位，演出令人難忘。上仗佢轉戰泥地失三甲，可歸咎場地不合腳法，今場回歸贏馬路程，只要騎師出閘令佢放得夠順，相信今仗有機會增添頭馬。配腳我揀「歡欣福星」同「美麗同享」。B女