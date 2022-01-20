告東尼沈集成起孖 蘇保羅田泰安500W 莫雷拉三W又封王

■沈集成昨晚憑「知道必勝」和「幸福至上」包辦第七口孖寶。

■潘頓昨晚勝出「美麗同享」為東廄起孖。

莫雷拉昨晚憑方廄「度身訂做」、東廄「爆谷」和賀廄「勁駒」贏馬，並於第七場後提前成為騎師王；而東廄另憑潘頓策騎的「美麗同享」起孖。其餘沈集成憑「知道必勝」和「幸福至上」包辦第七口孖寶，田泰安和蘇保羅憑「新威力」合作取得各自在港的第五百W。莫雷拉繼剛周日四喜臨門後，昨晚又憑「度身訂做」、「爆谷」和「勁駒」中三元，並於第七場後已經成為騎師王，至於「勁駒」今仗大勝而回，練者賀賢說：「『勁駒』競賽情緒不是太強，競跑時往往心不在焉，如果困守馬群，有時更會放慢腳步，所以今仗讓牠重戴眼罩，希望增強新鮮感，適逢臨場早段步速較快，鞍上人莫雷拉發揮出色，終於以良好姿態輕勝而回。」而告東尼昨晚雖然未有入場，但仍憑「爆谷」和「美麗同享」起孖，後駒鞍上人潘頓賽後表示： 「賽前我對『美麗同享』能應付中距離充滿信心，臨場早段步速正常，牠跟得輕鬆，待至四百米左右開始發力，雖然莫雷拉的坐騎更早發力，幸好我的坐騎衝刺甚勁，終點前力壓對手取勝。此駒來港初期健康曾有問題，告東尼接手後讓其長時間休息，然後重新安排操練，如今終於取得回報，以馬兒今場表現來看，相信仍有進步空間。」此外，沈集成昨晚憑「知道必勝」和「幸福至上」起孖後透露：「『知道必勝』重口難留，較早前曾因為排外檔，表現大打折扣。蔡明紹與此馬特別夾，今場再由他壓陣，總算順利為馬主贏馬建功。『幸福至上』上仗初跑谷草一哩得季軍表現已不錯，由於梁家俊停賽，所以今仗改配何澤堯，後者騎後上馬向來有一手，臨場發揮得很出色。此駒是愛爾蘭馬，跑偏軟地較好，所以我會繼續部署牠跑谷草，希望多贏一場後取得足夠分數報爭打吡，因為馬主十分希望牠可以入選打吡。」另一方面，容天鵬昨晚憑「冰雪奇遇」贏馬，練者說：「『冰雪奇遇』上場跑沙田千二米表現令人失望，我都不明所以，賽後我作出檢討，除了因為馬兒久休復出、狀態初起之外，賽前配鞍時其情緒有點急躁，也可能影響陣上表現。事實上，此駒以往跑日賽時，情緒也容易緊張，反而今仗跑夜賽，賽前情緒似乎比較穩定。此馬在暑假期間加盟我的馬房，之前牠曾經氣管有大量血液，而且有胃潰瘍，幸而經過調理後，現時健康已恢復正常，很開心今仗可以出頭交代。」其餘蘇保羅和田泰安憑「新威力」贏馬後說：「今晚我與田泰安以『新威力』一同贏出在港第五百W，實在非常巧合，而對於我來說，此系馬主在我當年開倉時已經加盟，今場頭馬自然別具意義。此駒之前十七戰都未嘗取勝，但其實上仗走勢已相當出色，只是對手太強才只屈居亞軍，今仗再跑谷草千二米，排在有利的內檔，終於把握到機會，贏出在港首場頭馬。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜