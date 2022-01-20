馬場浮世繪——田泰安蘇保羅巧合500W

田泰安和蘇保羅昨晚憑「新威力」合作贏馬，而賽後馬會大熒幕連續出現兩個500W的恭喜畫面，原來此場頭馬除了是田泰安在港上陣以來所贏的第五百W，同時也是蘇保羅在港從練的第五百場頭馬，可謂非常巧合兼特別有意義！馬場浮世繪