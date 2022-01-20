馬場浮世繪——方嘉柏繼續遙控贏馬

馬會因應第五波疫情施行了嚴格的防疫措施，其中方嘉柏就因為未曾接種疫苗，所以賽日不准入場，但對於其馬房攻勢似乎並無影響，繼剛周日起孖之後，昨晚又取得一W一Q，其中贏馬的「度身訂做」一如剛周日的「雷霆戰駒」，同樣是強配莫雷拉即搏殺得手。馬場浮世繪