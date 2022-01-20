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馬場浮世繪——容廄一月谷戰屢爆冷門

2022-01-20 列印
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容天鵬昨晚憑「冰雪奇遇」爆出十四倍W，在一月份的谷戰暫時已經進帳三場頭馬，而翻查紀錄，容廄這三匹頭馬全部好好分頭，除了前駒之外，其餘是十五倍的「騰龍駒」和三十一倍「狂舞派」，博冷門特別醒神！
馬場浮世繪

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