頭號目標｜一舖縱橫冷P佳選 - 仲達

第十場三班一四○○米。又到大賽日，照例因較多明星馬列陣，博半冷W難度較高。至於博冷腳的話，如果同場沒馬膽，也太犯本，所以博冷腳之餘，還要兼顧同場熱門馬是否夠穩。此場「少爺仔」前仗頭馬出自極強組，上仗彈甩「二雋」連捷的段速水準亦不俗，方興未艾，如無特別意外三甲應穩。博冷腳方面，「一舖縱橫」前仗在四班贏馬的水準雖未證明，但本身在直路都受困半條直路，望空衝幾步即奠勝，擺明實力根本不應淪落四班。至於上仗升三班再跑落敗，全因當日跑道偏差極嚴重，而牠蝕了轉彎走不利的三疊之餘，直路亦是走外疊不利跑線，再加上場地亦不利追，多重難度之下，最後一百米回氣後竟未見潰敗，實際表現絕不失禮。以往葉廄馬亦試過一口氣減分減過龍，落班取勝之後，回升原班仍有力再爭的例子，而「一舖縱橫」根本是上季三班頭馬，若尾場A欄利追，要博一席冷位絕非苛求。仲達