B女靚馬——龍東傳承蓄銳謀爆

第一場四班一千米。呢場我揀「龍東傳承」做重心，佢大前仗跑同程得季軍，頭二馬係「蟲草成名」同「有主意」，後兩駒之後共取得三冠兩亞兩季！按此推算，「龍東傳承」現時仍在四班作賽，肯定仲有上升空間。雖然傷患馬唔能夠密跑，但今次休息逾兩個月，賽前亦無試閘，很可能是存心蓄銳一擊，不排除有機會爆冷。配腳就揀「得力寶駒」同「幸運之神」。第八場四班千二米。呢場我就鍾意「鑽飛龍」，其實佢今季成績並唔差，出賽五次只得一次無獎金，今仗重配贏馬拍檔田泰安，而且抽三檔好位，得到有利條件配合之下，相信可以打開勝利之門。配腳揀「經典之光」同「翩翩君子」。B女