伊仁絮語——星際精英勝望彌高

第四場「星際精英」上仗發揮錯漏百出，如非轉彎時難以操控，應可輕鬆取勝。事實上，牠前仗曾以風捲殘雲的後勁擊敗「翩翩君子」及「觔斗雲」等四班中堅分子，現評分應尚有不少上升空間。馬房自踏入十二月後取得九場頭馬，佔總成績的一半，當中更有不少是傷患馬，鬥志值得嘉許。「星際精英」今仗改由潘頓策騎，威力當然大為提升，只要發揮正常，勝望彌高。
Ian
葵涌邨逸葵樓出現新冠疫情超級傳播，累計二十人染疫，分佈在大廈十二個樓層、十三個單位。政府昨宣佈，逸葵樓由昨晚起圍封強檢五日，至下周三早上，約二千七百名居民不得外出，並要每天接受檢測，以盡快堵截傳播鏈。...
2022-01-22
中國攝影師羅冰（Luo Bing）的反種族歧視作品《All in Love》登上紐約時代廣場大屏幕。作品中三位女性模特分別是白種人、黃種人和黑種人，她們或相依或相擁，緊密聯繫，展現不同膚色的女性之美。...
2022-01-22
警告人類面臨毀滅危機的「末日鐘」連續三年維持不變。不過專家稱：這不是好消息，因為意味人類仍未能改善現狀。負責公佈這個「末日倒數」的委員會周四指，去年雖取得積極進展，但核武擴散等問題威脅亦有增加。 ...
2022-01-22
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場6座低層F室，面積526方呎，三房間隔，原叫價約675萬，議價後以663萬獲承接，呎價12605元，屬市價水平。...
2022-01-21
人行近期連環放水刺激「北水」南下尋寶，進一步帶動港股氣氛，昨日稍現獲利回吐亦無阻好友入市，恒指收市仍微升13點，報24965點，全周累升582點。臨近農曆新年，內需及旅遊股彈起，中資大行唱好消費品板塊...
2022-01-22
今季表現低迷的曼聯鋒將拉舒福特近日自首，承認場外慈善工作影響場內發揮，更有傳是C朗拿度口中不聽話的小將之一。幸好，此子知恥近乎勇，上輪英超打破各賽事十一場入球荒，今晚聯賽主場鬥韋斯咸，勢抱戴罪立功之心...
2022-01-22
話題性十足的女團COLLAR，上周三（12日）正式出道，大受歡迎的同時，亦引發不少是非和爭議，《頭條》搵來經理人Wing（戴穎）親自解畫，除了澄清COLLAR冇時間準備趕出道之說，以及組團時遇到各種困...
2022-01-22
大寒在每年西曆一月二十日或二十一日。這節氣氣候比較乾燥，降雨量較少，亦常有寒潮天氣。大寒時節天氣寒冷，應注意防寒保暖，防止凍瘡和促進四肢血液循環，人體應固護精氣，滋養陽氣，將精氣內蘊於腎，化生氣血津液...
2022-01-22
第十場三班一四○○米。又到大賽日，照例因較多明星馬列陣，博半冷W難度較高。至於博冷腳的話，如果同場沒馬膽，也太犯本，所以博冷腳之餘，還要兼顧同場熱門馬是否夠穩。此場「少爺仔」前仗頭馬出自極強組，上仗彈...
2022-01-23