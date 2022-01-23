伊仁絮語——星際精英勝望彌高

第二場「疾風明駒」上仗由千八縮程至千四，早段未能跟上步速，加上排外檔影響，因此留居後列，再者直路又未能望空，但最終只負於四歲新星「包裝長勝」，以及隨後順利補中的「美麗同享」和「佳運財」等惡馬，過終點後餘勢亦勁強，證明狀態仍在勇境。今仗改配贏馬拍擋賀銘年，遇上馬少場合，取位可望更為主動，實屬馬膽之材。第四場「星際精英」上仗發揮錯漏百出，如非轉彎時難以操控，應可輕鬆取勝。事實上，牠前仗曾以風捲殘雲的後勁擊敗「翩翩君子」及「觔斗雲」等四班中堅分子，現評分應尚有不少上升空間。馬房自踏入十二月後取得九場頭馬，佔總成績的一半，當中更有不少是傷患馬，鬥志值得嘉許。「星際精英」今仗改由潘頓策騎，威力當然大為提升，只要發揮正常，勝望彌高。Ian