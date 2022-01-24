當家猴王短途錦標出冷 莫雷拉四喜臨門 夏威夷智取董事盃

■韋達和何澤堯昨合作憑「當家猴王」勝出百周年短途錦標。

■莫雷拉和羅富全昨日成績出色，前者四W，後者中三元。

昨日舉行兩場國際一級賽，馬王「金鎗六十」在董事盃遭遇滑鐵盧只跑亞軍，頭馬是蔡廄「夏威夷」，馬房另贏「翩翩君子」起孖。至於同是級際賽的百周年短途錦標，則由韋廄「當家猴王」爆冷掄元。其餘莫雷拉憑東廄「中華盛景」、蔡廄「翩翩君子」、羅廄「美麗在線」和「西利哥」四W兼做騎師王，羅富全則中三元。而馬雅憑「龍東傳承」和「少爺仔」起孖。此外，蔡明紹第十場犯規，被罰停賽兩日。昨日焦點當然是「金鎗六十」挑戰「精英大師」的十七連勝紀錄，可惜前駒在董事盃後上不及，飲恨獲亞，而頭馬是潘頓策騎的「夏威夷」，練者蔡約翰賽後說：「我能夠第七度贏出董事盃，實在感到光榮。『夏威夷』今季狀態冒起得早，陣上亦持續交出好表現，今仗潘頓發揮出色，守在前列有利位置，令馬兒跑出最佳水準。『夏威夷』已贏出三場一級賽，然而其狀態有季節性，過去幾季都是拼搏幾場後，在四月左右便要提早唞暑，所以我仍未決定下場的部署。」至於何澤堯雖搏失「金鎗六十」，但同日卻憑「當家猴王」爆十八倍冷W，勝出百周年紀念短途盃，而練者韋達說：「我從騎時曾勝出不少一級賽，今次則贏得從練後首場一級賽，當然十分高興，也要特別感謝馬主的支持。『當家猴王』上月在香港短途錦標曾因墮馬意外而受傷，幸好傷勢不嚴重，之後我將牠遣往從化，讓其休息之餘，也逐漸回復信心。至於今場形勢一如預期，早段步速夠快，有利此駒後上爭勝，而鞍上人何澤堯亦發揮出色，最終成功勝出。」此外，羅富全昨日憑「美麗在線」、「以戰得勝」和「西利哥」中三元，練者表示：「『美麗在線』今場轉路程及跑法下成功開齋，實在其父系長力可及二千米，因此牠跑千四米一定可勝任。由於此駒今仗排十二檔，可選擇的戰略不多，所以賽前我對莫雷拉表示，盡量守在中間位置，而騎者在比賽途中察覺步速很慢，因此決定入直路前發力，臨場執生，為該駒取得勝利。賽後莫雷拉報告，馬兒走勢仍帶點稚嫩，有待成長和進步，但我看牠末段竄勁都算凌厲，結合父系血統偏長，日後將能應付更長途程。」「『以戰得勝』上場輸在困守內欄塞車，而且慢步速不利發揮，今場我有點擔心會後上不及，幸好牠追勢強勁。此駒在外地贏千四米，血統亦顯示可以跑長一點，只是目前走來仍有少少急口，要待牠在晨課學懂放鬆才會安排增程，而牠上場加了羊毛面箍後走勢進步，可見這配備對其有正面作用。『西利哥』上場排外檔形勢不利，反觀今場排內檔便容易發揮，此駒在季初用開縫眼罩，上場起改配眼罩，主因我發現牠在早段跟不上步速，需要騎師力騎，結果此配備成功為馬兒帶來新鮮感，走來更為集中。」羅富全續說。另一方面，馬雅昨日憑「龍東傳承」和「少爺仔」起孖，前駒今仗半冷開齋，練者丁冠豪說：「『龍東傳承』以往比較急躁，加上連拼後出現疲態，所以我安排牠到從化，給予足夠時間休息，並且培養新鮮感。今場此駒結上脷帶，走來沒有以往般重口，同時出閘也夠快，但牠目前仍不太懂得追馬，自己領放表現會最好，故暫時仍會主攻直路賽。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜