馬場浮世繪——得勝多成姚廄今季三捷馬

今季賽期未到一半，姚本輝現取得十七場頭馬，數目已及上季半數，勢頭良好，看來經前季勇奪冠軍後一輪回氣，目前已逐漸重納正軌。其中「得勝多」昨日再添勝仗，成為姚廄季內首匹三捷馬，盡顯大熟大勇。賽後姚本輝說：「『得勝多』季內已三W，表現非常出色，賽前我觀察到頭五場的頭馬都不是走內欄，因此臨場特別叮囑蔡明紹，最好從中間或外疊衝刺。此駒身形較細小，今場負一三三磅，走來有點吃力，並且有少少失去平衡，這也是可以理解，而勝後下場會升上三班，屆時負輕磅將更有利發揮，實在我看牠今場負重磅兼劣勢下都順利勝出，評分應該未盡。」馬場浮世繪