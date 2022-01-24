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馬場浮世繪——韋達從練後首贏國際G1

2022-01-24 列印
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韋達由騎轉練踏入第三季，雖然成績長期企穩中上游，可是在頂級賽事一直未有代表作，但昨日他終於打破悶局，憑「當家猴王」捧走百周年紀念短途盃，取得從練以來的首場國際一級賽勝利，而且獨贏有十八倍分頭，可謂名利雙收。
馬場浮世繪

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