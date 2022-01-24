馬場浮世繪
馬場浮世繪——韋達從練後首贏國際G1
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垃圾堆積 衞生轉差 葵涌邨疫情「井噴」 多座170人中招
葵涌邨新冠疫情爆升，全邨多座合共一百七十名居民確診及初確，「重災區」逸葵樓及映葵樓分別佔一百二十六宗及四十一宗，鄰近的雅葵、曉葵、旭葵、春葵及芊葵樓亦出現零星染疫個案。逸葵樓及映葵樓的五日圍封強檢行動...
2022-01-24
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中儲糧副總經理涉違紀違法受查 徐寶義「落馬」 今年打「第五虎」
內地糧食系統再有官員「落馬」。內媒引述中共中央紀委國家監委昨日通報指，中國儲備糧管集團有限公司前黨組成員、副總經理徐寶義涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。 徐寶義曾於石油系統及糧食系統的央企擔任要職。...
2022-01-24
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諷土國總統「牛登基也不會變國王」 女記者涉侮辱罪半夜被捕
土耳其知名女記者卡巴什（Sedef Kabas）日前在電視上以諺語「牛登基了也不會變成國王，只會把皇宮變成牛舍」諷刺總統埃爾多安，遭當局拘捕，被控侮辱總統罪名，面臨一至四年監禁。五十二歲的卡巴什上周五...
2022-01-24
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細賞綠草如茵 天鑄亮麗寬廳時尚別致
何文田半新豪宅盤天鑄，樓齡約6年，屋苑毗鄰港鐵何文田站，具小學34名校網優勢。是次精選該盤大房放盤，4房雙套設計，實用面積1479方呎，向東，單位裝潢時尚亮麗，巨廳備有一排玻璃幕牆及露台，將東何文田配...
2022-01-24
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聯儲本周議息恐放鷹 外圍疲弱 港股本周料先行整固
人行放水帶動港股上周表現造好，全周累升2.4%，惟強勢多時的美股則因加息憂慮急挫。有市場分析指，市場早已預期聯儲局將會加息，故預料加息對港股走勢影響不大，而恒指近期累計升幅不少，料本周股市將會高台整固...
2022-01-24
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阿布巴卡出鞘 16強捧神「隆」
貴為非洲國家盃主辦國，喀麥隆王牌射手兼隊長阿布巴卡三仗入五球，成為分組賽神射手，領軍昂然打入十六強。今晚迎戰備受新冠肺炎疫情侵襲的決賽周新丁科摩羅，可望輕鬆大勝晉級。（Now639台周二凌晨3:00直...
2022-01-24
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小心防疫 一Cut機即彈開兼戴口罩 陳豪坦認暫時拒同陳茵媺親熱
本港爆發第5波疫情，拍緊TVB新劇《四十二章經》的陳豪，因為仔細老婆嫰，防疫意識特別高。日前佢喺中環鬧市拍外景，劇組被大班街坊圍住，被圍喺核心中間嘅陳豪戲外九秒九戴返個口罩，兼且彈開同人群保持距離，為...
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社論｜疫情爆升 家居隔離較可取 - 李一飄
葵涌邨爆發Omicron疫情，兩座大樓合共有一百六十多名居民染疫，附近數座亦出現零星病例，反映Omicron傳播力強勁，令人防不勝防。當局對兩座疫樓實施五天家居隔離令，其他有一、兩宗病例的大樓則要求居...
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當家猴王短途錦標出冷 莫雷拉四喜臨門 夏威夷智取董事盃
昨日舉行兩場國際一級賽，馬王「金鎗六十」在董事盃遭遇滑鐵盧只跑亞軍，頭馬是蔡廄「夏威夷」，馬房另贏「翩翩君子」起孖。至於同是級際賽的百周年短途錦標，則由韋廄「當家猴王」爆冷掄元。其餘莫雷拉憑東廄「中華...
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