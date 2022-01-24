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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——莫雷拉變番大熱保衞者

2022-01-24 列印
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莫雷拉因為「二雋事件」被罰停賽六日，損失難以估計，不過昨日他似乎未有因此影響心情，連場施展渾身解數，更成為熱門保衞者，「中華盛景」、「美麗在線」和「西利哥」等都在其胯下大熱取勝，帶挈捧場客之餘，亦挽回不少聲譽。
馬場浮世繪

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