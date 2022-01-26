重點出擊｜駿龍飛騰必有作為 - 安西教練

今次的四班一六五○米分拆兩組，出馬俱未滿額，筆者認為這兩場賽事都優劣分明，尤其第五場應由「焱焱元帥」、「駿龍飛騰」、「海島材子」及「寶賢得得」控制大局。隔夜執筆時，「駿龍飛騰」未知是否轉倉初出，竟是全場第二冷門，值得推介給讀者。「駿龍飛騰」季內出賽四次，要特別留意近兩仗。187場次首次以時廄馬身份上陣，賽前休息四十天，但復課並無試閘，似乎參賽是旨在摸摸馬兒底蘊；之後相隔七天再上陣，表現居然大幅進步。按206場次是偏慢步速場合，「駿龍飛騰」能從包尾位置追回大量失地，末段時間稍不及一再有表現的「爆谷」，加速力非同小可；而且同場的「得勝多」及「金像非凡」也非善類，本身在直路走內疊相對不利，結果只負三乘許，明顯愈跑愈好。看來這匹愛爾蘭馬已適應水土，居四班必有作為。安西教練