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伊仁絮語——金獅大將山雨欲來

2022-01-26 列印
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第二場「領航大帝」自降落五班後成績有進，如季內首回合跑谷草千二，取位欠順亦僅負於「坪山新星」及「劍在九天」等五班中堅分子，表現最為可觀。從血統來看，今仗增程跑至一哩應更合適，除去所有配備兼排黃金一檔，或有驚喜演出。冷門可留意「川河進駒」。
  第四場「金獅大將」近兩仗加鼻箍後，走勢漸見改善，上仗排外檔被迫早段留後，不過直路追勢吸引，予人山雨欲來之感。本身評分一減再減，今仗排位轉佳，有助取位得心應手，可望打破悶局。
Ian

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