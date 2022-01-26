B女靚馬——神朗金剛再上層樓

第一場三班一千米。我就揀咗「飛凡」做重心，佢上仗頭段跟好順，而且出閘反應亦好，不過出彎入直路後遇到阻塞，好彩鞍上人應變迅速，好快移出外疊望空，隨後仲愈衝愈順，贏馬姿態非常輕鬆，盡顯大熟大勇。今賽再出抽到黃金一檔，鞍上人繼續配贏馬拍檔波健士，予人信心保證。晨課方面，此駒近期操得好密，擺明有心用盡一時，今場定會繼續拼搏。配腳方面，我揀「智醒財星」同「事事亨通」。第三場五班千二米。我就鍾意「神朗金剛」，佢今季四戰全入前四名，次次有獎金收，演出忠心準繩，由於經過連場熱身，狀態亦漸及水準。另外，復課見佢專誠試泥閘再加打磨，令狀態再上層樓，明顯早前上從化休息一輪，對佢帶來莫大幫助，推算近期進度，今場誠是贏馬黃金機會。B女