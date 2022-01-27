告東尼直落贏三W 蔡明紹梅開二度 潘頓兩W三Q封王

■告東尼昨晚贏三W，其中「好運寶寶」和「電路七號」都是冷門。

■蔡明紹昨晚亦起孖，其中「機緣巧俠」為文廄打破頭馬悶局。

昨晚是牛年最後一次夜賽，潘頓憑呂廄「勝不驕」和東廄「線路盈喜」兩匹熱門馬起孖，另加三場亞軍，於第八場後提前成為騎師王；而告東尼則另贏「好運寶寶」和「電路七號」兩匹冷門分子，包辦了第五場至第七場的頭馬。其餘蔡明紹憑文廄「機緣巧俠」和羅廄「駿馬風采」梅開二度，而羅富全與蔡約翰各自進帳一W，爭冠的榜首形勢不變。之前在今年國際賽香港短途錦標墮馬受傷的潘頓，復出之後身手絕對不減，昨晚他策騎六駒上陣而取得兩W三Q佳績，已經連贏五個賽日兼成為騎師王，至於頭場的「勝不驕」正在其胯下大熱開齋，練者呂健威說：「『勝不驕』之前兩戰均配潘明輝，今次易配是因為潘頓主動向我索騎。此駒首兩戰均跑亞軍，表現不錯，今場加配羊毛面箍，主因騎師賽後向我報告，牠一出頭便情緒不集中，但如今造出五十五秒八五取勝，破了紀錄時間，我也不知道是否與場地乾快有關，要觀察今（昨）晚餘下賽事的頭馬時間作參考。」其餘蔡明紹昨晚亦連場入圍，最終憑文廄「機緣巧俠」和羅廄「駿馬風采」取得兩場頭馬，本身連贏三日之餘，更為文家良打破個半月無馬贏的悶局。而文家良賽後說：「『機緣巧俠』陣上表現忠心準繩，無奈近三戰均抽排外檔，即使近兩戰強配莫雷拉這冠軍級騎師，也未能克服。今晚四班一哩賽分拆兩組，我一早卜定蔡明紹策騎『機緣巧俠』，很開心今場可以收復前失。此駒跑谷草比較擅長，所以部署上主攻谷草，但其實沙田千四米也可以應付。」而停賽期滿復出的周俊樂，則憑「友誼至佳」贏馬，練者韋達透露：「『友誼至佳』並不容易訓練和駕馭，而且過往給予我和周俊樂一種錯覺，令人誤認為牠是均速馬，適宜跑較長的路程，可是陣上卻未能發揮出水準，今仗取勝的關鍵，在於我叮囑周俊樂早段要以較文靜方式策騎，令馬兒能夠在直路展示良好加速力，希望牠之後進度保持，陣上繼續交出頭馬。」相對而言，昨晚賽前在騎師王成為大熱的莫雷拉，表現無疑失色，因為他最終只憑大熱門「又享耆成」贏馬，以及尾場的「星耀王者」跑亞軍。而「又享耆成」練者容天鵬說：「『又享耆成』今仗排二檔有利，加上同場有放頭馬，令其沿途跟得暢順舒服，其實賽前我預計牠能夠跑入前列，卻沒有想過最終贏得如此輕鬆，竟然大勝亞軍四個多馬位，但今場只是五班賽，而且此駒集有利條件於一身，如果賽後評磅員加牠十分以上，個人覺得太苛刻了。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜