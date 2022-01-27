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馬場浮世繪——韋達師徒隔三個月再贏

2022-01-27 列印
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華將周俊樂昨晚停賽期滿復出，結果即在第三場五班千二米賽事贏馬，為韋廄「友誼至佳」打開勝門，而翻查紀錄，原來這對師徒對上一次攜手進入凱旋門，已經要數到去年十月三十一日的「神龍駒」，距今差少少就三個月了，難怪之前一度被外界懷疑他們關係有變！
馬場浮世繪


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