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馬場浮世繪——勝不驕破紀錄時間開齋

2022-01-27 列印
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昨晚頭場三班一千米賽事，季內兩度碰頭都串Q的「飛凡」和「勝不驕」再同場，結果後駒終於反先，成功於潘頓胯下大熱掄元，而後駒就跑亞軍，彼此第三度構成連贏。至於「勝不驕」今仗造出五十五秒八五佳速，刷新了谷草一千米場地紀錄時間，能夠開齋不無道理。
馬場浮世繪

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