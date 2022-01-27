馬場浮世繪——巫顯東墮馬幸好無大礙

昨晚第六場賽事，高伯新馬房的「上駿之星」在出閘後不久，於內欄位置突然失足兼撞欄，鞍上人巫顯東亦應聲墮馬，幸好並無大礙，在工作人員陪同下步返場內，由於他在餘下場次並無座騎，因此沒有易配。而馬會之後透露巫顯東有少許腳痛，為穩陣計送他到醫院作詳細檢查。馬場浮世繪