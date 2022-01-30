頭號目標｜協進神駒將功補過 - 仲達

第六場三班一二○○米泥地。莫雷拉早前為「二雋」事件承認犯錯並公開道歉，無論公眾是否接受他的道歉，起碼韋達似乎並沒介懷。韋達？「二雋」又關韋達事？如果「二雋」是犯錯，個人認為「協進神駒」在266場次的發揮，也是不相伯仲。該仗雷神在直路前的走位及發揮本來很好，直路初「協進神駒」已在頭馬「激賞」一身位後完全望空，正正是爭勝位置，可是當外側由波健士策騎的蔡廄馬「張燈結綵」追上時，見雷神的策騎即轉趨文靜，當時距終點尚餘二百米，如此發揮豈能不敗？今次「協進神駒」捲土重來，竟然繼續配雷神，估計幕後有意讓騎者將功補過，論馬畢竟前仗在薛恩胯下都可壓倒今次又同場的「駿皇星」，而只是不敵今日跑尾場二班賽的強手，除非雷神功力不及薛恩，否則今戰應可坐位望贏。仲達