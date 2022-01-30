  • 2022年1月30日 星期日
  • 15º
  • 71%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 疫苗通行證彩雲邨林鄭月娥葵涌邨朱庭萱

日報新聞 > 馬經

B女靚馬——威進駒狀態復甦

2022-01-30 列印
Previous Next

第五場四班千六米。呢場我揀「威進駒」做馬膽，佢上仗跑同程奪得獎金，最難得排大外檔蝕位轉彎都影響唔大，看來狀態已復甦。今場再出抽好檔，照計有好無壞，只要早段留放恰當，就有機會重開久違的勝門。配腳我揀「連連行運」同「健康馬」。

第六場三班泥地千二米。呢場我鍾意「多多寶龭」，佢上季曾經兩勝同程，場地性能有根有據，今季則是初跑泥地，不過佢近期試泥閘走勢極佳，周俊樂連課摸實，相信對馬性已有足夠了解，再者隔晚賠率有肉食，非常值得一試。配腳就揀「上駿之星」同「大眾勝利」。
B女

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd