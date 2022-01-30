B女靚馬——威進駒狀態復甦

第六場三班泥地千二米。呢場我鍾意「多多寶龭」，佢上季曾經兩勝同程，場地性能有根有據，今季則是初跑泥地，不過佢近期試泥閘走勢極佳，周俊樂連課摸實，相信對馬性已有足夠了解，再者隔晚賠率有肉食，非常值得一試。配腳就揀「上駿之星」同「大眾勝利」。
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臨近農曆新年，本港卻受第五波疫情困擾，雖然天氣在新年轉寒，但人間有情，有良心小店近日向基層市民派發數百個「雞髀飯盒」，同時送上內有乾糧及飲品的福袋，希望他們新年期間不用忍飢受餓。同時，亦有餐廳為多位長...
2022-01-29
國務院新聞辦公室昨天（二十八日）上午發佈第五部航天白皮書：《2021中國航天》。白皮書總結二○一六年以來中國航天活動主要進展，以及未來五年主要任務。有內媒指白皮書披露，未來五年將培育發展太空旅遊、太空...
2022-01-29
烏克蘭和俄羅斯邊境緊張局勢持續。美國國防部當地時間周四指出，過去二十四小時俄羅斯在烏國周邊部署的軍力進一步擴大。總統拜登與烏克蘭澤連斯基通話，重申對烏克蘭的支持。國務院籲中國對俄羅斯發揮影響力，以外交...
2022-01-29
世界花園是大圍老牌豪宅，位於半山地段，背靠獅子山，享寧靜居住環境及極高私隱度。是次為大家推介龍柏閣高層靚盤，實用面積2217方呎，四房一套連工人套房，附特大露台，為罕有高層放盤，享大圍一帶開揚景致。世...
2022-01-29
港股於期指結算日延續跌勢，恒指輕微高開11點，但受制50天線（ 23834）並轉跌，最多曾跌299點至23507點，全日持續反覆偏軟下，恒指最終收報23550點，跌256點；科指曾見5228點再破底，...
2022-01-29
十七歲本地網球新星黃澤林（Coleman）周五在澳洲公開賽青年組男雙決賽，夥拍美國拍檔葛原般奴，以6:3、7:6勇挫美國的米曹臣/巴拉圭的維尼瓦，繼去年奪美國公開賽青年組男雙錦標後，大滿貫兩度封王成香...
2022-01-29
現年44歲的黃曉明和32歲的Angelababy（楊穎、Baby）在2015年舉行娛圈當紅「金童玉女」童話式世紀婚禮，婚後一索得男誕下「小海綿」，惟三年後溫馨畫面不再，開始傳婚變傳足三年！黃曉明和Ba...
2022-01-29
「肝病」，便想到甲、乙、丙型肝炎，肝硬化還有肝癌等難以痊瘉之症。小董想談談「帶菌者」，即潛伏於體內的乙型肝炎帶菌者的前路，該如何正確面對以防肝纖維化，甚至演變成癌症。肝臟沒痛覺，故早期病變不容易察覺，...
2022-01-29
第六場三班一二○○米泥地。莫雷拉早前為「二雋」事件承認犯錯並公開道歉，無論公眾是否接受他的道歉，起碼韋達似乎並沒介懷。韋達？「二雋」又關韋達事？如果「二雋」是犯錯，個人認為「協進神駒」在266場次的發...
2022-01-30