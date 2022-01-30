B女靚馬——威進駒狀態復甦

第五場四班千六米。呢場我揀「威進駒」做馬膽，佢上仗跑同程奪得獎金，最難得排大外檔蝕位轉彎都影響唔大，看來狀態已復甦。今場再出抽好檔，照計有好無壞，只要早段留放恰當，就有機會重開久違的勝門。配腳我揀「連連行運」同「健康馬」。第六場三班泥地千二米。呢場我鍾意「多多寶龭」，佢上季曾經兩勝同程，場地性能有根有據，今季則是初跑泥地，不過佢近期試泥閘走勢極佳，周俊樂連課摸實，相信對馬性已有足夠了解，再者隔晚賠率有肉食，非常值得一試。配腳就揀「上駿之星」同「大眾勝利」。B女