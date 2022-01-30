伊仁絮語——滿貫摯友步入正軌

第二場「滿貫摯友」在港頭三仗均大敗，但前仗初跑泥地千二的走勢卻不太差，起碼落敗距離大幅縮窄，反映狀態漸入正軌。至於上仗跑田草千二採取前置跑法，沿途在外疊望空競跑，末段也能維持均速，證明持續進步，明顯這匹出自「溫哥華」的四歲馬逐漸適應水土。查牠父母兩線均有泥地根據，甚至日後適合加程發揮。今仗對手非強，加上負磅甚輕，改由巴度策騎或有意外驚喜。第四場「天意」上季長期減分，直至季尾在五班千四重開久違了的勝門。今季重返四班起步，連場都所負不遠，剛戰回降五班本來佔優，只因受制排外檔令早段留得太後，直路又移至大外疊，不過蝕位甚多之下，只負於大賺慢步速的「堅有料」僅三身位，表現算有睇頭。今仗排位轉佳，復課狀態亦勇，必定拼盡。Ian