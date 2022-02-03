B女靚馬——兄弟友盈長途最合適

第三場三班一千米，我就最鍾意「大才」，以初岀馬來講，睇佢每次試閘表現都唔差，再者最近試泥閘亦表現活躍，末段走勢有力，至於再之前一課草地大閘就更加靚，按目前狀態，我估佢好有機會一出即勝，難得檔位亦配合，實屬馬瞻之選。配腳我揀「蟲草成名」同「狀元及第」。第六場四班二千米，我就揀「兄弟友盈」做重心，睇番佢跑二千米以上暫未甩過獎金，而且上仗跑二千二大長途，早段走勢非常穩定，沿途亦跟得順暢，直路初移出最外疊，衝刺姿態非常輕鬆，僅差一步而未能追過「赤火驍龍」，實在欠點運氣，但由此知道佢後追力強橫，今次跑二千依然適合，有力補中。配腳我揀「赤火驍龍」同「機械戰士」。B女