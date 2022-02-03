伊仁絮語——大才泥閘試準後勁

第三場「大才」來港前在澳洲上陣一次，即在萬富圍一千米三歲處女馬賽大勝五個馬位，雖然賽事水準不高，但亞軍馬Delago Lad之後亦能補中。這匹父系為「愛必勝」的四歲馬自去年九月抵港後，操練循序漸進，三度試閘均走勢良好，特別是最近試泥閘，牠在接近終點前追勢強勁，看來上力程度已足。翻查紀錄，葉楚航與巴度近三季合作只得一勝，儘管成功率偏低，但巴度今季曾策同系馬「聚才」贏得二級賽，航哥亦曾憑「天才」揚威大賽，且看「大才」能否為這對騎練帶來久違的勝利。第五場「瑪神好運」今季首戰即在五班打開勝門，儘管贏馬加分後返回四班予人足襟見肘之感，但今仗形勢對牠頗為有利，適逢排內檔起步，早段可望採取較主動的跑法，同場對手僅得「有緣人」於剛戰上名，餘駒水準平平，既然希斯已助鄉里嘉里打響頭炮，今戰有機會為同樣來自澳洲的莫丹尼取得突破。冷門可留意減分甚多的「友盈友福」。Ian