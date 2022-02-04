馬場浮世繪——葉楚航波健士又有佳作

上年賀歲賽勝出「二話不說」的葉楚航，今年又有頭馬進帳，他在昨日第二場賽事憑波健士策騎的「大紅心」贏馬，亦是騎練繼早前的「蟲草老爺」之後，再度攜手進入凱旋門。事實上，賽後葉楚航提到，廄內有不少馬匹要負輕磅上陣，而波健士可以造到輕磅，因此彼此在近期加強合作。另外，此場跑亞軍的是「鎂之妙」，騎者莫丹尼首度在港上名。馬場浮世繪