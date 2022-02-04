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馬場浮世繪——梁家俊賀歲賽再食頭胡

2022-02-04 列印
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昨日舉行大年初三賀歲賽，頭場賽事五班千二米由文家良馬房的「健康美麗」勝出，馬名意頭十足；至於騎者梁家俊則連續兩年都在初三頭威頭勢，上年他策騎蘇保羅馬房的「龍戰士」在五班二千米賽事掄元。
馬場浮世繪

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