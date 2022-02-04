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馬場浮世繪——三匹多捷馬升勢未止步

2022-02-04 列印
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昨日賀歲賽有不少季內多捷馬上陣，結果繼續交出好表現，牠們分別是伯廄「蟲草成名」（下）贏第四W，呂廄「超好日子」五捷兼捧賀年盃，而賀廄「威力奔騰」則三出三勝。
馬場浮世繪

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