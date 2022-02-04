蔡約翰三W升榜首 莫雷拉停賽前封王 超好日子五捷捧賀年盃

■巴度昨日憑「超好日子」捧走賀年盃，之後再贏「有緣人」起孖。

■蔡約翰和莫雷拉昨日都三W，前者升上榜首，後者成為騎師王。

■潘明輝昨日起孖，而「威力奔騰」在其胯下三出三捷。

昨日虎年賀歲戰舉行十一場賽事，唯一錦標的賀年盃由呂廄「超好日子」奪得，騎者巴度另贏蔡廄「有緣人」包辦第四口孖寶；而蔡約翰還與莫雷拉合作勝出「一定美麗」和「健康快駒」，三W後已越過羅富全升上榜首；至於莫雷拉另為方廄「喜旺駒」取得連捷，停賽六日前全力搏殺下，全日三W四P兼做騎師王。其餘潘明輝憑「威力奔騰」和「快益善」起孖。昨日呂廄「超好日子」在巴度胯下捧走賀年盃，季內五W表現極度出色，練者呂健威賽後說：「我真估不到『超好日子』季內可以五W，即使今仗跑田草仍然這麼出色，表現令我喜出望外。此駒早期跑田草常常只能接近，後來轉戰谷草卻大有進步，本來我以為其評分已接近飽和，但牠上場贏谷草的難度甚高，今場跑田草遇到有利形勢和步速，排檔亦理想，結果繼續交出好成績，由於牠目前在跑馬地百萬挑戰盃排第二位，所以下場會回師谷草爭功。」蔡約翰昨日憑「有緣人」、「一定美麗」和「健康快駒」中三元，賽後升上練馬師榜首位，他在「健康快駒」贏馬後表示：「今仗『健康快駒』排在十二檔，形勢並非有利，幸好今（昨）日的場地對外檔馬並非太難發揮，所以即使牠轉彎走出外疊，但本身仍有遮擋，令其有餘力在直路後上擊敗對手。此駒雖然身材較細小，但亦容易訓練，加上本身鬥心甚佳，因此很快已經在陣上取得佳績。」另一方面，昨日多場賽事由熱門掄元，包括「蟲草成名」和「香港精神」，前駒今季四W，練者高伯新指：「『蟲草成名』目前仍得三歲，但已經贏出四場頭馬，今仗更克服重磅，表現實在非常出色。薛恩之前策騎此駒試閘後，認為馬兒可以勝任千二米，所以日後部署將有更多選擇，希望牠繼續扶搖直上，躋身更高班次。」而「香港精神」則由田泰安建功，練者苗禮德賽後說：「『香港精神』今仗贏出季內第二場頭馬，雖然締速稍慢，但最重要還是擊敗對手取勝。此駒今季仍只是四歲，陣上真正拼搏的次數不多，理應仍有進步空間，而且跑更長途程亦可以勝任。」至於昨日以十三倍開齋的「大紅心」，已是賠率最冷的頭馬，練者葉楚航賽後表示：「今天是年初三，首先向馬迷講聲恭喜發財。『大紅心』上季尾曾因腳患退出，但問題不太嚴重，調理後便可再做操練，但由於身形不算大隻，我特別關注其食料情況，經過在從化長時間休養生息，馬兒最近返港試閘走勢良好，可見進度理想，我亦因應馬主要求，安排牠在大年初三出賽，而爭勝關鍵是排三檔好跑。此駒偏向遲熟，將來增程千六無問題，千八米就要視乎進度。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜