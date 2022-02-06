B女靚馬——越駿知己補中合理

第四場四班一千米。呢場我鍾意「越駿知已」，佢近兩次跑同程都演出準繩，更加一次比一次好，睇番佢上仗沿途走勢輕鬆，最終被「精選威」追過而得亞軍，表現大有進步。今場有運排黃金一檔，只要發揮正常，補中頭馬非常合理。配腳我揀「風雷電」同「靚蝦女」。
B女
第五波疫情愈趨惡化，特首林鄭月娥形容為抗疫兩年內最惡劣情況，政府會加強多方面防疫措施，包括將本港每日檢測量增至三十萬次，最快下周派發快速測試套裝，推行全民快速檢測。她更預告下周二行政會議討論收緊社交距...
2022-02-05
在北京冬奧會開幕前夕，國家主席習近平與俄羅斯總統普京舉行兩年多以來首次面對面會晤，普京形容俄中關係前所未有，雙方持續發展，又指俄羅斯企業已制定對華油氣供應新方案，將每年向中國供應一百億立方米天然氣。昨...
2022-02-05
英國首相約翰遜因派對門風波備受下台壓力之際，其四名高級幕僚在周四先後請辭，當中追隨約翰遜最久的政策負責人米爾扎（Munira Mirza）因不滿約翰遜的粗暴言論，憤而辭職。除了米爾扎外，今次呈辭的約翰...
2022-02-05
位於北角半山地段的富麗園，交通方便，起居清靜。是次為大家介紹該屋苑三房一套單位，實用面積837方呎，間隔實用，不設窗台，樓底特高，以淺色裝潢，簡潔雅麗，內櫳保養不俗，客廳外連露台，在此擺放小盆栽最適合...
2022-02-05
港股在虎年首個交易日虎虎生威，未懼納指前晚大跌3.7%的影響，仍能紅盤高收771點，反映投資氣氛壯旺。受惠美股在農曆新年假期期間累積一定升幅，就算前晚急回落亦無阻港股勢頭，恒指紅盤高開590點，一舉升...
2022-02-05
林柏特日前宣佈接任愛華頓領隊，及後更聘請好兄弟艾殊利高爾作助教，一對龍兄虎弟再次拍住上。今晚英足盃三十二強，愛華頓主場鬥各賽事四連敗的賓福特，林柏特和艾殊利高爾矢言要激發起球隊的青春鬥心，包括卡維特利...
2022-02-05
「聲夢四小花」女團After Class的 Gigi（炎明熹）、Chantel（姚綽菲）、Yumi（鍾柔美）和Windy（詹天文）今年是入行後第一個農曆新年，回想牛年參加《聲夢傳奇》，她們都認為是成長...
2022-02-05
潘迪華姊姊寄來她最新出版的回憶畫冊《潘迪華的華麗旅程》，圖文並茂，用舊照片和剪報，記錄了她從六十年代到八十年代在世界各地演出的旅程。那時候交通遠不如今天這麼發達，出國是一件很大很隆重的事情，許多人可能...
2022-02-05
立春後第一個谷草賽馬日，祝各位馬迷心想事成，身體健康。剛戰賽事紅盤高開，有人歡喜有人愁，當日尾場筆者正為返本發愁，期間仲達兄提供初次增程的「發財先鋒」，指牠上仗跑千四路程嫌短，而且蝕位走外疊，可視作熱...
2022-02-06