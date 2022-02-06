B女靚馬——越駿知己補中合理

第二場三班千二米。我揀「忠肝義膽」做馬膽，佢最近試大閘表現極佳，今次配何澤堯亦人馬相熟。上仗頭段跟得好好，末段逐步追上，初次出賽而言，表現遠較預期理想。今場只要發揮出試閘時之水準，便有機會打開勝利之門。配腳我揀「木火同明」同「志勝時機」。第四場四班一千米。呢場我鍾意「越駿知已」，佢近兩次跑同程都演出準繩，更加一次比一次好，睇番佢上仗沿途走勢輕鬆，最終被「精選威」追過而得亞軍，表現大有進步。今場有運排黃金一檔，只要發揮正常，補中頭馬非常合理。配腳我揀「風雷電」同「靚蝦女」。B女