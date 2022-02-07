蔡約翰沈集成中三元 呂健威田泰安起孖 潘頓五W十騎全上名

■昨日手風大順的潘頓，分別為呂廄「高明駿將」和沈廄「風雷電」建功。

■蔡約翰昨日與田泰安攜手勝出「焱焱元帥」和「二雋」。

昨日舉行谷草日賽，潘頓十匹坐騎全部上名，其中呂廄「高明駿將」、東廄「爆谷」、沈廄「風雷電」、蔡廄「旋風飛影」和羅廄「皇寶」在其胯下取勝，令他成為騎師王當然毫無懸念。至於呂健威另贏「威武覺醒」，沈集成另贏「董大」和「平常心」，蔡約翰則另贏「焱焱元帥」和「二雋」，後兩駒都由田泰安建功。莫雷拉昨日開始停賽六日，潘頓自然備受追捧，結果其表現比預期中更好，全日十匹坐騎悉數上名，總共取得五冠三亞兩季。而潘頓昨日首W來自呂廄「高明駿將」，馬房之後憑「威武覺醒」起孖，練者呂健威說：「『高明駿將』今仗原本配嘉里，但他因傷退出，於是我透過馬會聯絡潘頓，結果對方立即答應，我估計騎者踏入虎年未有頭馬，都希望盡快取得虎年首捷。至於谷草賽事的檔位常常起關鍵作用，『高明駿將』今場排一檔，加上潘頓騎功夠硬淨，最終成功取勝。此駒喜歡跑的時候會表現很好，不喜歡時則需要有利形勢才能一戰。『威武覺醒』今仗初出排十一檔未算理想，所以賽前我指示何澤堯，早段不要鬥搶，始終馬兒初跑谷草，留前鬥後較合適，而最終能夠一出即勝，表現令我驚喜。我購入此駒時有一定期望，因為其血統較新，目前牠仍是三歲雄馬，但並不算很百厭，肌肉也不算發達，我會密切觀察其成長，日後應該可以跑更長途程。」至於與潘頓合作勝出「風雷電」的沈集成，另外還勝出「董大」和「平常心」，賽後練者透露：「『風雷電』上場賽前唞得太耐，主要是為了等待在國際賽墮馬受傷的潘頓復出，因此馬兒狀態其實未算太弗，反觀今場就明顯好得多，排二檔也有利，賽前已預計早段可守得好位，而這對潘頓來說是簡單任務，結果順利取勝，牠勝後要升上三班，屆時可負輕磅，若遇好形勢仍具競爭力。『平常心』上季勇奪跑馬地百萬挑戰盃冠軍後，腳部出現傷患，加上評分高企，所以曾經想過讓其退役，後來我與馬主商量，不如跑埋今季再決定。至於今場贏馬令我十分驚訝，因為同場對手很強，谷草一千米也嫌路短，但騎者班德禮成功楔到好位。」另一方面，蔡約翰昨日除了以潘頓操刀的「旋風飛影」贏馬，還與田泰安合作憑「焱焱元帥」和「二雋」報捷，目前以五場頭馬在練馬師榜領先。「焱焱元帥」馬主團體經理人鞠應悌博士接受電話訪問時說：「賽前蔡約翰致電給我，說『焱焱元帥』今場排檔（二檔）理想，狀態也很好，策騎指示是居中競跑，如果有運氣幫助，當可跑得接近，而我也抱平常心看待其機會，結果馬兒順利取勝。此駒仍然很年輕，只跑過八場賽事，勝出了兩場，希望仍然有上升空間。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜