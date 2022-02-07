馬場浮世繪——董大影贏莫丹尼開齋

隨着嘉里在港首匹坐騎「團結必勝」一出即勝，與他同期來港的莫丹尼也不甘示弱，昨日他在港第三個回合上陣，終於憑「董大」影相險勝，取得首場頭馬，並有十五倍和味分頭。要留意這次是莫丹尼與沈集成首度合作，結果即時擦出火花，而莫丹尼賽後說：「『董大』是我今戰機會最佳的坐騎，馬兒亦跑出水準，沿途走勢甚佳，配合賽事的快步速，得以擊敗對手取勝，我要感謝練馬師沈集成的支持。我早前來港經過三星期隔離檢疫，之後發現尋找坐騎絕不容易，但來港策騎始終是難得的機會，我會加倍努力，稍後繼續爭取好成績。」馬場浮世繪