馬場浮世繪——雷神停賽頭馬損失大

莫雷拉由昨戰開始要連續停賽六日，原本由他騎開的馬匹紛紛換人，當中不少寶藏被人發掘，例如昨日頭場的「焱焱元帥」、第三場的「爆谷」（圖）和第九場「二雋」便分別由田泰安與潘頓交出頭馬，估計雷神這次停賽期將損失不少頭馬了。馬場浮世繪