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馬場浮世繪——雷神停賽頭馬損失大

2022-02-07 列印
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莫雷拉由昨戰開始要連續停賽六日，原本由他騎開的馬匹紛紛換人，當中不少寶藏被人發掘，例如昨日頭場的「焱焱元帥」、第三場的「爆谷」（圖）和第九場「二雋」便分別由田泰安與潘頓交出頭馬，估計雷神這次停賽期將損失不少頭馬了。
馬場浮世繪

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