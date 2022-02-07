馬場浮世繪——嘉里易配馬兩駒報捷

嘉里因為日前在晨課試閘時墮馬受傷，導致昨日原定的十匹坐騎統統要易配，當中第二場「高明駿將」（圖）改由潘頓接手，結果重開久違的勝門，看來練者呂健威本來也有心造就嘉里爭取成績，可惜最終益了潘頓，時也命也。至於另一匹嘉里坐騎「平常心」，則由班德禮爆出八十三倍W。馬場浮世繪