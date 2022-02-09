重點出擊｜翔龍再現 目標今仗 - 安西教練

剛周日谷戰兩場四班千二，當中「威武覺醒」、「游戲人間」及「得意佳作」分別勝出及以巨冷身份入圍，「游戲人間」尚可說牠靠賺靚檔，其餘兩駒爆出則難以解釋。還記得上季同期也有「變數」爆冷W，這未必代表馬兒質素特別高，反而可能是賽事拆組，以致水準減低。今次的四班千二又拆開三組，其中第八場「翔龍再現」近兩仗都跑田草，初出以千四作起步，部署較為奇怪，該役能在不利追的偏差之下，直路走內疊不利場地也有點追勢，相比同樣蝕步速而走外疊的「金獅大將」，只是落後一個馬位，看後駒再出連場走近，說明本身狀態應不太差。至於上仗縮程跑千二，賽事步速同樣不利追，而且直路連番受困，與再出上名的「錶之科學」都是較遲望空，敗績不足為辱。今仗移師谷草作賽，根據血統推算應合發揮，況且一早已試谷閘，目標應是今仗。安西教練