伊仁絮語——秒秒精彩一放絕塵

第五場「郎仟帥」上仗票如雨下，最終以個半馬位負於「月球」及「醒旺財」而得季軍，表現有進。此駒的特點是速度頗佳，而且翻步較大，今仗排內檔起步，若能跟守前列甚至放頭，效果應會更理想。對手要留意強配潘頓的「喜悅精靈」。以往告東尼及賀銘年較少合作，不過今次第七場「秒秒精彩」卻要注視。牠上仗沿欄留守領放馬之後，雖然末段只維持同速得第五，但其蹄下敗將「高明駿將」剛戰補中，可見該賽水準不俗。賀銘年對於發揮前領馬頗有心得，今場快馬不多，有力一放絕塵。Ian