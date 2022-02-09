B女靚馬——愛逍遙上仗出色

第三場五班一哩。我揀「愛逍遙」做重心，佢今季一再在同程跑得似樣，上仗在第一個彎位過後帶頭領先，沿途貼欄順住走，雖然走至最後百五米被「又享耆成」趕過，但本身衝勢並無減弱，仍有餘力抵抗一眾後追馬來犯，我認為是今季最有睇頭一次，證明勇態已備。今場相隔兩周捲土重來，繼續有輕磅之利，排三檔亦較上仗更好，相信今場會有更出色表現，有權打開勝利之門。配腳我揀「傲龍駒」同「波哥哥」。第六場三班千二米。我就鍾意「紅衣火旺」，佢上仗雖然三甲不入，但表現絕對唔差，落敗原因是早段搶放過急，而且沿途二疊望空亦不利。今場改配騎功較硬淨的田泰安，只要早段能夠稍為留住，相信末段會交出強勁爆發力，而且今場對手的實力普遍不及上仗，大有機會補中頭馬。B女