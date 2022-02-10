姚本輝梅開二度 巴度停賽有馬贏 潘頓又掃四W封王

■昨晚潘頓分別為呂健威和容天鵬贏馬，而且全部是大熱門。

■姚本輝昨晚起孖，其中「綠續爆發」由梁家俊建功。

昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓繼續交出悅目成績，先後勝出「勝不驕」、「傲龍駒」、「勇創派對」和「金鑽貴人」，助呂健威起孖之餘，並於第七場後已經成為騎師王。其餘姚本輝憑「綠續爆發」和「同盟力量」包辦第四口孖寶。剛戰谷草日賽交出五W的潘頓，昨晚又贏四W，其中呂廄「勝不驕」、「勇創派對」和容廄「傲龍駒」都是獨贏不足兩倍的大熱門，而呂健威賽後說：「由於今場出馬少，加上預計無馬放頭，因此賽前我與潘頓商議，如果排七檔的『萬眾力得』不搶放，便讓『勝不驕』自行領放，並且盡快貼欄，可是出閘後『飛凡』頂在內欄，所以我們只好走二疊，幸而仍能順利再下一城。細看『勝不驕』這兩場的贏馬表現，牠明顯在不斷進步，升上二班後仍然會主攻谷草，希望繼續交出頭馬。」「今晚我的不少參戰馬抽得好檔，這在谷戰而言絕對有利發揮。『勇創派對』在早段常常會用力過多，騎師的拿揑要掌握得很準確，潘頓是冠軍級好手，當然可以發揮出水準。」呂健威續說。至於「傲龍駒」練者容天鵬賽後表示：「我覺得潘頓今場策騎『傲龍駒』早了一點發力，所以馬兒在最後五十米開始力弱。此駒有質素，只是健康曾出現大問題，令評分一度接近淘汰邊緣，但今季健康回穩下，三戰均跑入三甲。我要多謝很多人，例如馬房團隊，尤其副練等人對『傲龍駒』的悉心照料，也要感謝馬主付出耐性，另外還有馬會獸醫等等，全靠大家努力才令此馬可以康復，爭取到好成績。」至於潘頓昨晚最有分頭的頭馬是「金鑽貴人」，獨贏有四點七倍，其練者文家良透露：「『金鑽貴人』在紐西蘭做足工夫才運港服役，所以狀態來得很快，除了試泥閘不太適應，其餘兩試草閘都走勢出色，今次安排在港初出跑谷草，主因潘頓之前一直為馬兒操練，而他在沙田賽事早已卜定座騎，只有今晚的谷草四班千二米有空檔。此駒初出即輕鬆取勝，足證能應付谷草急彎，而且仍有上升空間，將來可以增程千四米至千六米發展。」此外，姚本輝昨晚憑「綠續爆發」和「同盟力量」起孖，他賽後表示：「『綠續爆發』今場排十二檔，賽前我當然擔心，真不知道甚麼原因，近幾場牠常常抽排外檔起步，好彩鞍上人梁家俊與其非常合拍，今場贏馬他的功勞甚大。此駒跑一哩其實比較吃力，反而跑千八米出閘後有一段長直路可以追趕，今場便能沿用上場的贏馬跑法。牠是我馬房的第一匹Dundeel子嗣，型格似其父親，不排除將來可以跑更長的途程。『同盟力量』與賀銘年最合拍，在其胯下出閘往往非常敏捷。此駒前季兩捷後未能再贏，除了評分欠利之外，上季跑得頻密可能也是原因，今季其評分調整至比上季更低，終於可以反彈，實在牠跑四班谷草千二米經常上名，今場人馬發揮出色，順利取勝。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜