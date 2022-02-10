馬場浮世繪——巴度停賽前贏番一W

昨晚第八場三班千二米賽事，由巴度策騎沈集成馬房的「帝豪之星」一放到底，此駒獨贏閘前有落飛，結果成功得手。至於巴度季內陣上演出飄忽，常常被外間質疑，但昨晚總算在下次停賽兩個賽日前交出好表現。至於「帝豪之星」沈集成則說：「『帝豪之星』開齋一役的表現很好，我本來以為牠可以扶搖直上，但之後再跑過兩三場，演出卻令我失望，所以今仗嘗試為其加配羊毛面箍，結果試出彩虹。此駒目前仍很稚嫩，性格和心智都未成熟，如果稍後能夠改善，我相信仍然會有進步空間。」馬場浮世繪