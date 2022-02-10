馬場浮世繪
馬場浮世繪——神仙累積頭馬追過告仔
馬場浮世繪
兩長期病長者離世 殺傷力不容忽視 Omicron疫災 單日確診破千
Omicron橫行無忌，本港爆疫災，昨天新增一千一百六十一宗確診個案，首次破一千關口，同時約八百人初步確診。即使不少感染Omicron患者的病情較輕，但Omicron的殺傷力不容輕視。兩名年逾七十並有...
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12歲演講成熱話 谷愛凌大跳台冠軍成歷史第一人
谷愛凌拿下自由式滑雪女子大跳台決賽冠軍，這個項目是冬奧歷史上的第一次設置，她創下了歷史第一人的成績，一時之間，這個陽光、漂亮，充滿活力的女孩，全球人氣急升。她的成功，她的人生事跡，被人們挖出來，大家發...
2022-02-10
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涉款36億美元拘夫婦 美破史上最大加密貨幣盜竊案
美國司法部破獲史上規模最大的加密貨幣盜竊案，追回遭駭客攻擊時被盜的加密貨幣，涉價值逾三十六億美元，並拘捕紐約市一對夫婦，兩人被控洗黑錢和詐騙罪。司法部稱，三十四歲的Ilya Lichtenstein和...
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細價屋苑錄上車客承接
據《星島地產網》報道，市區細價盤獲上車客承接，利嘉閣地產高級聯席董事莊雅琁表示，九龍灣得寶花園D座中層5室，面積約381方呎，為兩房間隔，外望樓景，獲上車客以583萬元承接，呎價約15302元。原業主...
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重磅科網股回勇 恒指升500點成交增 美股三連升 杜指漲311點
美股繼續揚升，杜指早段大漲301點報35764點，升幅0.7%；納指亦升182點報14376點，升幅1.3%，標指亦升約1%報4570點。恒指夜期中段升150點報24981點。杜瓊斯工業平均指數今晨四...
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沙拿歸隊氣難平 餓虎吞狐
四日前在非洲國家盃決賽失利的埃及射手穆罕默德沙拿，已馬不停蹄返利物浦報到，周二更立即復操，準備化悲憤為力量，領軍在今晚英超主場擊退李斯特城。此子聯賽八鬥狐狸獨取四球，後者最近又頹勢盡現，故不妨直取讓球...
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同黎諾懿許願樹拋寶牒祈福 李佳芯強調單身 未Ready拍拖
39歲嘅李佳芯（Ali）月前被爆與城中富豪「蟲草大王」陳恩德秘戀逾一年，不過Ali火速落閘否認更稱同「陳生」冇發展可能。強調單身嘅「女神」Ali日前同老友黎諾懿去許願樹拋寶牒祈福，女方喺寶牒只寫上「身...
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社論｜疫情兇猛 廣推疫苗通行證 - 李一飄
政府經常形容控疫工作，須走在病毒之前，但近日Omicron變種病毒急速擴散，染疫人數暴升，昨天突破一千關口，未來數日有可能呈跳躍式增長，反映政府控疫的意願雖好，但在這場競賽中，Oimcron病毒明顯走...
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姚本輝梅開二度 巴度停賽有馬贏 潘頓又掃四W封王
昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓繼續交出悅目成績，先後勝出「勝不驕」、「傲龍駒」、「勇創派對」和「金鑽貴人」，助呂健威起孖之餘，並於第七場後已經成為騎師王。其餘姚本輝憑「綠續爆發」和「同盟力量」包辦第四口孖...
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