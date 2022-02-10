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馬場浮世繪——神仙累積頭馬追過告仔

2022-02-10 列印
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馬會日前在社交平台上載了十一屆冠軍練馬師蔡約翰露出燦爛笑容的相片，提及他已在港累積一千三百七十七場頭馬，剛好超越告東尼的一千三百七十六場。不過昨晚蔡約翰和告東尼都無馬贏，且看下次賽事他們會否把紀錄改寫？
馬場浮世繪

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