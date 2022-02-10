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馬場浮世繪——勝不驕飛凡今季串四Q

2022-02-10 列印
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昨晚頭場賽事由呂廄「勝不驕」大熱掄元，亞軍是蔡廄「飛凡」，兩駒季內四度串Q，可算一項紀錄，分別只在於前兩次由「飛凡」贏馬，近兩次則輪到「勝不驕」報捷，至於今場跑第三名的「萬眾力得」，上場與前兩駒同場也是跑季軍，所以連三重彩亦是翻版！
馬場浮世繪

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