馬場浮世繪——勝不驕飛凡今季串四Q

昨晚頭場賽事由呂廄「勝不驕」大熱掄元，亞軍是蔡廄「飛凡」，兩駒季內四度串Q，可算一項紀錄，分別只在於前兩次由「飛凡」贏馬，近兩次則輪到「勝不驕」報捷，至於今場跑第三名的「萬眾力得」，上場與前兩駒同場也是跑季軍，所以連三重彩亦是翻版！馬場浮世繪