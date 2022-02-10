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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——姚賀配隔一年合作再贏

2022-02-10 列印
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姚本輝昨晚憑「綠續爆發」和「同盟力量」起孖，其中後駒由賀銘年建功，而翻查紀錄，這對騎練季內合作十三次只獲兩席季軍，至於對上一次合作贏馬，原來是去年二月十七日的「芙蓉莊」，不經不覺快一年了！
馬場浮世繪

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