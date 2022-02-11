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馬場浮世繪——金鎗六十全力備戰爭金盃

2022-02-11 列印
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  一級賽二千米香港金盃將會在本月二十日舉行，香港馬王「金鎗六十」已經報名出賽，日前馬主陳家樑在其社交平台限時動態中，上載了一段愛駒收操後返回馬房吃早餐的片段，這匹馬王一邊進食之餘，也不忘望向鏡頭，樣子十分可愛呢！
  「金鎗六十」上場雖然於董事盃飲恨亞軍，但由於牠的實力強橫，今場增程跑二千米香港金盃仍然是擂台躉，馬兒目前正在全力備戰，力求衞冕香港金盃。
馬場浮世繪

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