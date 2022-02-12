  • 2022年2月12日 星期六
  • 21º
  • 75%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 疫情明星海鮮酒家薛影儀連花清瘟膠囊封城

日報新聞 > 馬經

重點出擊｜保羅承傳征服二班 - 安西教練

2022-02-12 列印
Previous Next

細看第十場賽事，發現各駒都是季內未勝馬，即使有些曾闖入三甲，但「星運子爵」、「禪勝寶駒」和「熱血鬥士」的成績皆出自谷草或泥地，另外「順勢贏」只是跑千四上名；至於一面倒大熱的「少爺仔」，今次面對升與增程兩大考驗。如是者，筆者認為路程專家「保羅承傳」較可取。
  「保羅承傳」季內初出跑田草千六，不但能輕鬆取勝，蹄下敗將更是接連交出表現的「天池怪俠」及「凌駕」等駒，按理現評分仍具競爭力。翌仗升上二班跑谷草千八，也只是負於過百分馬「超級軍團」兩乘許，本身應有實力站穩二班。
  前仗「保羅承傳」重返田草千六，造快步速領文兼直路走內疊不利地，也只是僅被再出贏馬的「多巴先生」趕過。除非今次的跑道出現極端不利前置模式，否則環顧全場對手並無前領型馬，有力放返征服二班。
安西教練

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd