重點出擊｜保羅承傳征服二班 - 安西教練

細看第十場賽事，發現各駒都是季內未勝馬，即使有些曾闖入三甲，但「星運子爵」、「禪勝寶駒」和「熱血鬥士」的成績皆出自谷草或泥地，另外「順勢贏」只是跑千四上名；至於一面倒大熱的「少爺仔」，今次面對升與增程兩大考驗。如是者，筆者認為路程專家「保羅承傳」較可取。「保羅承傳」季內初出跑田草千六，不但能輕鬆取勝，蹄下敗將更是接連交出表現的「天池怪俠」及「凌駕」等駒，按理現評分仍具競爭力。翌仗升上二班跑谷草千八，也只是負於過百分馬「超級軍團」兩乘許，本身應有實力站穩二班。前仗「保羅承傳」重返田草千六，造快步速領文兼直路走內疊不利地，也只是僅被再出贏馬的「多巴先生」趕過。除非今次的跑道出現極端不利前置模式，否則環顧全場對手並無前領型馬，有力放返征服二班。安西教練